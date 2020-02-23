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yoğun ilgi görüyor

Göller Ekspresi yoğun ilgi görüyor

23.02.2020, 15:02

Garı’ından kalkan Göller Ekspres’i treni, yenilendi ve seferlerine başladı. 262 yolcu kapasiteli, 4 modern vagonuyla hizmet veren ekspresin, dün geceki yolcuları Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü () üyeleri ve aileleri oldu. GÖLDOSK üyeleri, tarafından 'e uğurlandı.

GÖLDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yurtaslan, 8 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından İzmir'e ulaşan tren için gezi düzenledi. Üyeler ve ailelerin katıldığı gezide, Vali Ömer Seymenoğlu yolcuları uğurlamak için gara geldi. 7'den 70'e bir çok üyenin katıldığı geziyi organize eden Yurtaslan, amaçlarının uzun bir aradan sonra başlayan Isparta tren seferlerini canlı tutmak olduğunu belirtti. Kar yağışına rağmen tren önünde hatıra fotoğrafı çektiren yolcular ise çok heyecanlı olduklarını söyleyerek kendilerini uğurlamaya gelen Vali Seymenoğlu'na teşekkür ettiler.



22:30'da hareket etmek için sirenini çalan Göller Ekspresi'ne yolcularla birlikte binen Vali Seymenoğlu da tüm vagonları gezerek yolculara iyi yolculuklar diledi. Ardından tren hareket memurun işaretiyle Göller Ekspresi İzmir'e doğru yola çıktı.



Her gün Isparta Garı'ndan 22:30'da kalkan Göller Ekspresi Denizli, Nazilli ve Aydın'dan geçerek İzmir'e ulaşıyor. İzmir Basmane Garı'ndan ise her gün 23:00'de kalkıyor. Burdurlu yolcular da Isparta Gümüşgün istasyonunu kullanarak ekspresle seyahat edebiliyor.



İHA

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