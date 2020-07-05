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2. el araçlarda ekspertiz dolandırıcılığına dikkat

2. el araçlarda ekspertiz dolandırıcılığına dikkat
Giriş Tarihi: 5.7.2020
İkinci el araçlarda kilometre düşürme, kazasını ve hasarını gizleme gibi dolandırıcılıkların önüne geçmek için yapılan ekspertiz raporu düzenlemesinde, 'merdiven altı eksperler'e dikkat edilmesi gerekiyor. Birbiriyle anlaşan bazı galerici ve eksperler, hasarı gizleyip rapor düzenleyebiliyor, bu nedenle mağduriyetler oluşuyor. Olayın hukuki boyutunu anlatan avukat Erdal Ergör, "Tüketici bu şekilde mağdur edildiyse yasal haklarını aramak için ilk olarak satıcıya sonrasında eksper servisine ihtarnameyle bildirimde bulunarak, zararının giderilmesini isteyebilir. Zararın giderilmemesi durumunda Tüketici Mahkemesi'nde dava açılabilir" dedi.
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