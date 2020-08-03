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Bayram sofraları incirle tatlandı

Bayram sofraları incirle tatlandı
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Dünyanın incir deposu Aydın'da bu yıl incir hasadı Kurban Bayramı'na yetişti. İncirin başkenti Buharkent ilçesinde 15 gün erken hasat edilen sarı lop cinsi taze incir, iç pazara sunuldu. Buharkent'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, "İlçemizin incirle ekonomiye 100 milyon lira civarında bir katkısı var. Bayram sofraları kurban etinin yanında incirle tatlandı. Bu yıl rekolte ve kalitede iyi bir sezon olacak" dedi.

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