  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Otomobil Yeni düzenleme geldi! LPG'li araçlar artık...

Yeni düzenleme geldi! 'li araçlar artık...

'li otomobili olanlar kapalı otoparklara giremiyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bazı şartların sağlanması halinde LPG'li araçlar kapalı otoparklara girebilecek. otoparklarında da düzenlemeler gerçekleşecek.

Yeni düzenleme geldi! LPG'li araçlar artık...

04.11.2020, 12:22

LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin otoparklarına girmesine izin veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yeni yönetmeliğe göre, AVM otoparklarına, belirlenen şartların sağlanması halinde LPG'li araçların girmesine izin verilecek.

Tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilmeyen, geçerli muayenesi bulunmayan araçlar otoparklara alınmayacak.

Araçlar, yalnızca Türk Standardları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınan AVM kapalı otoparklarına girebilecek.

BODRUM AŞAĞISI YASAK

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, birinci bodrum katlardan daha aşağıda olamayacak.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR AYRI OLACAK

Yönetmeliğe göre, diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışlarının birbirinden ayrı olarak düzenlenmesi de gerekiyor.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 37'Sİ LPG'Lİ

TÜİK'in eylül ayı verilerine göre; trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,0'si LPG, yüzde 24,3'ü benzinli.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni düzenleme geldi! LPG'li araçlar artık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA