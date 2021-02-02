Otohaber Şubat’ta da Dopdolu

2021 yılında yeni bir otomobil satın almayı düşünenler için en yararlı kaynak otohaber Dergisi'nin 9 sayfalık özel haberi olacak. Geliş tarihleri ve versiyonlarıyla birlikte 2021'de Türkiye pazarında satışa sunulacak olan tüm yeni modeller otohaber'de.

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen Türkiye Otomotiv Piyasası 2020 yılında rekorlara sahne oldu. Hangi model, hangi marka kaç adet satıldı, en çok dizel mi yoksa benzinli mi tercih edildi gibi soruların cevapları 2020 satışlarına özel içerikle veriliyor.

Elektrikli otomobillerin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kaplamaya başladığı da yine otohaber'in Şubat sayısında kendini iyiden iyiye belli ediyor. Mercedes ve Porsche'nin ilk elektrikli otomobilleri olan EQC ve Taycan'ın Türkiye'deki ilk testleri, Mazda'nın yenilikçi tasarımlı elektrikli crossover modeli MX-30'un sürüş izlenimi buna iyi birer kanıt oluyor. Ayrıca merakla beklenen yeni Toyota Yaris, kompakt hatchback sınıfının yeni yıldızı Skoda Scala, BMW'nin vergi avantajlı orta üst sınıf temsilcisi 520i testleri de yine otohaber'in Şubat sayısında yer alıyor.

Motorsporları meraklıları da Efsane Dakar Rallisi'nde neler olup bittiğini, Türkiye'nin en önemli motorsporları markalarından biri olan Borusan Otomotiv Motosport Takımı'nı daha yakından tanıyacakları özel haberi keyifle okuyabilirler.