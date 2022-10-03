Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? İddialara son nokta konuldu

Yerli ve milli otomobil Togg 29 Ekim 2022 tarihinde hem fabrika açılışı yapacak hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak. Buna bağlı olarak sosyal medya ve bazı haberlerde Togg'a ilişkin Fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu.