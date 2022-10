Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne olacak? Bakan Varank’tan canlı yayında önemli açıklamalar

Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. Türkiye'nin heyecanla beklediği o gün yaklaşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e hem TOGG hakkında hem de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

TOGG'un fiyatının piyasada aynı sınıfta olan araçlarla benzer olacağına dikkat çeken Varank, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir. Yani elektrikli olmasına rağmen piyasadaki benzin ve dizel SUV diğer araçların fiyatlarına bakabilir vatandaşlar.

TOGG'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten" dedi.

'OTOMOBİLDEN ÖTE BİR PROJE'

TOGG'un yıllardır beklenen bir otomobil olduğunu belirten Varank, "Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye'nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta TOGG'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje" ifadelerini kullandı.

İLK ARAÇLAR BANTTAN İNECEK

Bakan Varank, hummalı bir çalışma yaptıklarını aktararak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisin açılışını gerçekleştirecek. İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

'MÜTHİŞ BİR TALEP VAR'

C segmente ilginin arttığını ifade eden Varank, "Bu manada fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C seğmen SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar. C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak yarışacak. C segmente ilgi giderek artıyor. Müthiş bir talep var ama henüz ön talep alınmadı" diye belirtti.

MARKA OLUŞTURULUYOR

Ticari bir girişimin ortada olduğunu aktaran Varank, "Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor" dedi.