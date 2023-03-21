Türkiye’de kayıtlı araç sayısı 26 milyon 748 bin 508 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 748 bin 508 oldu. Bu taşıtların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARADA ARAÇ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 475 bin 200, Sakarya'da 331 bin 167, Düzce'de 127 bin 239, Bolu'da 126 bin 452, Yalova'da ise 75 bin 963 oldu. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 279 bin 182 otomobil, 10 bin 54 Minibüs, 7 bin 97 Otobüs, 85 bin 64 Kamyonet, 26 bin 126 Kamyon, 46 bin 268 Motosiklet, 19 bin 739 Traktör, bin 670 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.