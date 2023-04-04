Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: Elektrikli araçlara prim indirimi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali̇ Sorumlulukk Si̇gortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre, trafik sigortasında hasarsızlık ve hasar sonrası prim artırım oranlarında değişiklik yapıldı. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ya kadar yapılabilecek.

Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Hasar nedeniyle prim miktarı yüzde 200 artabilecek, tavan fiyat 1 Mayıs'a kadar yüzde 5 artırımlı olacak.