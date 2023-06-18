Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık harekete geçti

Son zamanlarda en çok konuşulan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.

Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.

Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.

AKSESURLARDA FAHİŞ FİYAT

Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.