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Haberler Otomobil İkinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde satılamayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde satılamayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların satış fiyatlarındaki aşırı yükselişin önlenmesi için düğmeye bastı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. İnternet üzerinden satış yapılan sitelerde ikinci el araçların fiyatları aynı aracın sıfır fiyatının altında olmak zorunda olacak.

İkinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde satılamayacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nca ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı.

Ayrıca ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de, karara aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

Yönetmelik 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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