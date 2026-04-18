ÖTV’siz araç listesi 2026 açıklandı! Kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir? İşte şartlar ve fiyatlar...

Resmi Gazete 'de yayımlanan son düzenleme ile engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin şartlar yeniden şekillendirildi. Yapılan değişiklikler, özellikle ortopedik engeli bulunan vatandaşlar için önemli kolaylıklar getirirken, ÖTV istisnasının kapsamı da genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre, ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler için ÖTV muafiyeti daha erişilebilir hale geldi. Daha önce yalnızca sürücü belgesi olan kişilere tanınan hak, artık sağlık kurulu raporuyla araç kullanamayacağı belgelenen engelli vatandaşları da kapsıyor. Böylece sürücü belgesi alamayan bireyler de ÖTV avantajından yararlanarak araç sahibi olabilecek.

Öte yandan, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar için ÖTV muafiyeti uygulaması devam ediyor. Bu gruptaki bireyler, belirlenen üst fiyat limitine kadar araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 90'ın altında olan kişiler için ise aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması şartı aranıyor.

Yeni mevzuata göre ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alma hakkı, her 10 yılda bir kullanılabilecek. Bu düzenleme, hem suistimallerin önüne geçmeyi hem de ihtiyaç sahiplerinin erişimini korumayı amaçlıyor.