ÖTV’siz araç listesi 2026 açıklandı! Kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir? İşte şartlar ve fiyatlar...

Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenleme ile engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin şartlar yeniden şekillendirildi. Yapılan değişiklikler, özellikle ortopedik engeli bulunan vatandaşlar için önemli kolaylıklar getirirken, ÖTV istisnasının kapsamı da genişletildi.
Yeni düzenlemeye göre, ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler için ÖTV muafiyeti daha erişilebilir hale geldi. Daha önce yalnızca sürücü belgesi olan kişilere tanınan hak, artık sağlık kurulu raporuyla araç kullanamayacağı belgelenen engelli vatandaşları da kapsıyor. Böylece sürücü belgesi alamayan bireyler de ÖTV avantajından yararlanarak araç sahibi olabilecek.
Öte yandan, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar için ÖTV muafiyeti uygulaması devam ediyor. Bu gruptaki bireyler, belirlenen üst fiyat limitine kadar araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 90'ın altında olan kişiler için ise aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması şartı aranıyor.
Yeni mevzuata göre ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alma hakkı, her 10 yılda bir kullanılabilecek. Bu düzenleme, hem suistimallerin önüne geçmeyi hem de ihtiyaç sahiplerinin erişimini korumayı amaçlıyor.
2026 ÖTV'SİZ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELER?
2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetli araç alımında dikkat edilmesi gereken iki temel kriter bulunuyor:
Araçların tüm vergiler dahil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 900 TL'yi aşmamalı
Araçta en az yüzde 40 yerlilik oranı bulunmalı
Bu şartları sağlayan otomobiller, ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti kapsamında satın alınabilecek.
2026 ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ
Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek bazı araç modelleri de belli oldu. İşte öne çıkan markalar ve modeller:
TOGG: T10X, T10F
Fiat: Egea Sedan, Egea Cross
Renault: Clio, Megane Sedan, Duster
Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR
Hyundai: i10, i20, Bayon
Dacia: Sandero Stepway
ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI 2026
Bazı modellerin güncel liste fiyatları ile ÖTV muafiyetli fiyatları ise şu şekilde:
TOGG T10X
Liste fiyatı: 1.862.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL
Toyota Corolla
Liste fiyatı: 1.650.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL
Fiat Egea Sedan
Liste fiyatı: 1.150.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL
Renault Megane Sedan
Liste fiyatı: 1.950.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL
KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİR?
Yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve sağlık raporuyla araç kullanamayacağı belgelenen kişiler, özel tertibatlı araç kullanması gereken engelli sürücüler araç alabiir.
Yeni düzenleme ile birlikte ÖTV muafiyetinin kapsamının genişletilmesi, engelli bireylerin ulaşım imkanlarını artırmayı hedefliyor. 2026 yılı itibarıyla hem araç seçeneklerinin artması hem de şartların esnetilmesiyle daha fazla vatandaşın bu haktan yararlanması bekleniyor.