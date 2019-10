Oyunlar savaşıyor

Akıllı telefon oyun dünyasına son zamanlarda PUBG ve Fortnite damgasını vurdu. Online hayatta kalma ve savaş oyunları piyasayı ele geçirirken, son hamle Call of Duty’den geldi

GELECEĞE BAKIŞ/ ERMAN AZAR

Akıllı telefonda oyun oynamayı sevmiyorsanız ya da hiç oynamadıysanız bile PUBG (Playerunknown's Battlegrounds) adını duymuşsunuzdur. Son zamanlarda çocukları ve gençleri peşinden sürükleyen oyun türü 'online hayatta kalma ve savaş oyunları' oldu. Tek ya da çoklu gruplar halinde savaşılan oyunlar bu aralar çok moda. Aslında bu oyun türünün babaları Counter Strike ve Half Life. O oyunlarda da benzer bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyordunuz. Ancak bu oyunların cebimize girmesi işi değiştirdi. Çok büyük bir pazar payı bulunan bu oyunlar, milyonlarca dolarlık bir gelir elde ediyor.



ADI BİLE YETERLİ OLDU



Son yıllarda PUBG bir adım öne geçti ve gün geçtikçe pazar payını büyüttü. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan oyun adeta para basınca, diğer oyun şirketleri de harekete geçti. Pastadan pay almak isteyen Activision şirketi de, yıllardır bilgisayar ve Play Station'da oynanan Call of Duty oyun serisini akıllı telefonlara uyarladı. Grafik özellikleri açısından olayı daha da ileriye taşıyan Call of Duty Mobile oyunu olumlu tepkiler aldı.



10 GÜNDE REKOR KIRDI



'Call of Duty Mobile ne zaman gelecek?' sorusu aylardır gündemdeydi. 1 Ekim'de çıkan oyun, rekorları da beraberinde getirdi. 3 aydır beta sürümü ile oynanabilir olan oyun, sonunda nihai versiyonu ile oyuncuların karşısına çıktı. Biz de oyunu hemen indirdik ve oynadık. Oyunun beta sürümünde bazı hatalar vardı. Bu durum kullanıcıları tedirgin etti fakat oyunun tam sürümü soru işaretlerini giderdi.



NASIL OYNANIYOR?



Battle Royale rekabetine giren Call of Duty, 1 Ekim itibariyle hem App Store'da hem de Google Play Store'da yayınlandı. İlk günden yoğun ilgiyle karşılaşan oyun, rakiplerinin de huzurunu kaçırdı. Tıpkı rakipleri gibi 100 kişilik bir mücadeleye girilen oyunda bazı farklılıklar da var. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs görüş açılarıyla oynanabilen oyunda 6 farklı mod ve 5 farklı harita bulunuyor. Oyuncular karada, denizde ya da havada mücadele edebiliyor. Uzun süredir PUBG Mobile'a gelmesi beklenen helikopter de bu oyunda kendini gösteriyor. Oyuncular bu oyunda da tıpkı diğer oyunlardaki gibi deneyimlendikçe seviye atlıyor.



KONSOL KOLUYLA DA OYNAYABİLİYORSUNUZ



Call of Duty bir noktada önemli bir hamle de yapmış. Bu tip oyunlarda hız da çok önemli. Oynarken tuşlara hızlı basmak hayatta kalmayı etkiliyor. En iyi oyun oynama deneyimi de yıllardır alışılagelen oyun kollarıyla mümkün oluyor. Call of Duty de sızdırılmış ekran görüntüsünde PS4 ve Xbox One kontrolörü ile oynanabileceğinin sinyallerini vermişti. Ortaya çıkan tuş düzeni, Call of Duty konsol sürümlerinin tuş düzeni ile de hemen hemen aynıydı. Call of Duty bu özelliğiyle de bir adım öne geçebilir. Play Station ya da Xbox koluyla çok daha keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.