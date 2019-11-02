Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren JETTON, telsiz ile cep telefonu ve sabit hatlar arasında görüntülü görüşebilmeyi ve veri aktarımı ile mesaj gönderimi gibi imkanları barındırıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren "Jandarma Entegrasyon Telsiz Telefon Sistemi" (JETTON), telsiz ile sabit ve cep telefonları arasında görüntülü görüşebilmeye ve veri aktarımı ile mesaj gönderimine olanak sağlıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal ihtiyaçları ve kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi için personelinin ihtiyaç duyduğu tüm yazılımlar, 1989'dan bu yana bünyesindeki yazılım birimi tarafından geliştirildi.

Bu kapsamda, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım geliştirme birimince bugüne kadar tamamı milli üretim ve kaynak kodları Genel Komutanlığa ait 103 yazılım üretildi. Yaklaşık 40 milyon satır milli kodu bulunan yazılımlar, evrak yönetiminden lojistiğe, asayişten personel yönetim sistemine kadar birçok alanda jandarma personelinin işlerini kolaylaştırdı.