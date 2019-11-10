Siber güvenlik için üst düzey çalışma

Tüm dünyada önemli bir yer tutan siber güvenlik konusunda hükümet yeni eylem planı hazırladı. Bu kapsamda üniversite öğrencilerine eğitim verilecek, 5 yeni siber güvenlik firması kurulacak ve 10 firmaya ihracat desteği sağlanacak

GELECEĞE BAKIŞ/ ERMAN AZAR

Hükümet, ulusal siber güvenlik teknik altyapısını güçlendirmek için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda hayata geçirilecek geniş kapsamlı projelerin ilk ayağı olarak Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi güncellenecek. Ulusal siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan ikincil mevzuata ilişkin düzenlemeler yapılacak. Kritik sektörlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının katılması planlanan iki çalıştay gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda ise siber güvenlik standartları belirlenecek. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanması da planlar arasında.



İSTİHBARAT PAYLAŞIM AĞI



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK koordinasyonunda ise bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik tehditlere ilişkin siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak. Bu ağla ulusal siber güvenlik olaylara müdahale ve koordinasyon kapasitesi artırılacak.



MİLLİLİK ARTIRILACAK



Siber güvenlik ekosisteminin milli çözümlere dayalı olarak geliştirilmesi hedefi kapsamında da bir dizi adım atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, bin üniversite öğrencisine siber güvenlik eğitimi verilecek. Öte yandan 5 yeni siber güvenlik firması kurulacağı gibi 10 firmaya da ihracat desteği verilecek. Ayrıca 30 ürünün etiketlemesi yapılarak sertifika verilecek. Kritik altyapılara yönelik Endüstriyel Kontrol Sistemleri Test Yatağı Merkezi de kurulacak.



YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ İÇİN STRATEJİ BELGESİ YOLDA



2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, çeşitli alanlarda Türkiye'nin yol haritası niteliği taşıyan programda "yapay zeka" alanında atılacak önemli adımlara da yer verildi. Program çerçevesinde, milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, biyoteknoloji, kuantum, sensör teknolojileri ve katmanlı imalat teknolojilerinin gelişimine ilişkin yol haritalarının hazırlanması, gerekli altyapının tesis edilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal yönelimin bu alanlara odaklanması sağlanacak.



ALTYAPI İYİLEŞTİRMESİ



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zeka, blokzincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacak. Bu kapsamda hazırlanacak "Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi"yle belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, ilgili bakanlıklarca, 2020 sonuna kadar eylem planları oluşturulacak.



ÜNİVERSİTELERDE ÖZEL LİSANS PROGRAMLARI



Toplumun tüm kesimlerinde siber güvenlik kültürü ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda siber güvenlik eğitimleri düzenlenecek ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim içerikleri belirlenerek eğitim için gerekli yazılım temin sürecine başlanacak. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde siber güvenlik lisans ve yüksek lisans programları oluşturulacak. Bilişim alanında mevcut lisans programlarının siber güvenlik müfredatı geliştirilecek.