Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Elon Musk'ın yeni arabası 'Cybertruck' dünya gündeminde

Tesla Ceo’su Elon Musk, teknoloji dünyasının gündemine bu kez tanıttığı son araçla geldi. ‘Kırılmaz’ dediği Cybertruck’ın camını sağlamlığını denerken kıran Musk rezil olmuş gibi görünse de, ön siparişler öyle demiyor

GELECEĞE BAKIŞ-ERMAN AZAR

Tesla'nın yeni aracı Cybertruck geçtiğimiz hafta tanıtıldı ve 100 dolar depozito bedeli ile ön siparişe çıkarıldı. 100 dolar ödeme ile Cybertruck'ın ön siparişine kayıt olduktan sonra paranızı geri alarak istediğiniz zaman ön siparişinizi iptal edebiliyorsunuz. 100 dolar depozito bedeli ile ön siparişe çıkan Cybertruck'ı binlerce insan sipariş etti. Ancak bu binlerce insan arasında kaç tane ciddi alıcı olduğu bilinmiyor. Çünkü Youtuberlar, sosyal medya fenomenleri ve meşhur olmak isteyen gençler bile bu ön siparişe adını yazdırdı.



GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?



Cybertruck'ın ön siparişi başladıktan kısa bir süre sonra şirketin CEO'su Elon Musk, 146 bin sipariş aldıklarını açıklamıştı. Musk, bu ön sipariş rakamının 25 Kasım'da 200 bine çıktığını duyurdu. Musk'ın açıkladığı rakamlar sonrasında tartışmalar büyüdü. Cybertruck'ın ön sipariş rakamları daha yükselmiş durumda. Ama rakamlar üzerindeki potansiyel dolandırıcılık iddiaları hala ortadan kalkmış değil.



YANLIŞ SİPARİŞLER OLABİLİR



Car and Driver adlı internet sitesinde yayınlanan yeni bir rapor, Cybertruck ön sipariş rakamlarının doğruyu yansıtmadığını iddia etti. Twitter'da bazı kullanıcılar da Cybertruck ön siparişine kaydolan insanlardan birkaç defa depozito tahsilatı yapıldığını, bunun da Cybertruck sayılarını çok yükselttiğini belirtti. Lora Kolodny isimli kullanıcı, Elon Musk'a tekrarlanan yanlış ön siparişleri belirleyip, ön sipariş rakamlarından çıkarıp çıkarmadıklarını sordu. Buna cevap veren Musk, yanlış siparişleri çıkardıklarını açıkladı. Eğer yayınlanan rapor doğruysa, Cybertruck'ın ön sipariş rakamları o kadar da yüksek olmayabilir.



DUBAİ, CYBERTRUCK'I POLİS ARABASI YAPACAK



Dubai Polis Teşkilatı'nın araç filosu, dünya üzerindeki en pahalı araç filolarından biri olarak biliniyor. Çünkü polis teşkilatının garajı Nissan GT-R, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador gibi lüks araçlardan oluşuyor. Dubai Polis Teşkilatı, şimdi bu lüks araç filosunu Tesla Cybertruck ile büyütmek istiyor. Dubai Polis Teşkilatı'na ait resmi Twitter hesabından 2020 başlığı ile atılan tweetteki Cybertruck'a, polis teşkilatının logoları eklenmişti. Dubai Polis Başkomutanı Abdullah Khalifa Al Marri de, Cybertruck'ların turistik bölgelerde güvenlik için kullanılacağını açıkladı. Dubai, geçtiğimiz dönemde polis teşkilatının konvoyuna bir Hoverbike da eklemişti.



100 DOLAR DEPOZİTOYLA ÖN KAYIT YAPTIRILIYOR



Cybertruck için belirlenmiş olan 100 dolar depozito ücreti oldukça düşük bir rakam. Tesla, daha önce Model 3 için 1000 dolar, Model Y için ise 2 bin 500 dolar ön sipariş teminatı istemişti. Bu nedenle önceki araçlarda şişirilmiş rakamlarla karşılaşılmadı. Ancak Cybertruck'ta depozitonun sadece 100 dolar olması kafaları karıştırdı ve rakamların doğru olmadığı iddia edildi.