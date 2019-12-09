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açıkladı: 2020 ’te yapılacak

Selçuk Bayraktar açıkladı: Teknofest 2020 Gaziantep’te yapılacak

09.12.2019, 18:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019,18:53

T3 Teknoloji Vakfı tarafından 'de havacılığın ve bilimin gelişmesi için gerçekleştirilen 'in 3'üncüsü için 'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar’ın Teknik Müdürü , "'nin festivali , 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri 'te düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Teknofest'in 2020 yılında düzenleneceği şehir belli oldu.

Selçuk Bayraktar açıkladı: Teknofest 2020 Gaziantep'te yapılacak

2 yıldır ziyaretçi rekorları kıran Teknofest, bu yıl 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali Teknofest, 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

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