Gözle görülmeyen tehlike Wi-fi

Günümüzde her kablosuz bağlantıda olduğu gibi, internete giren cihazlarımızı bağladığımız Wi-Fi ağları da büyük tehlike içeriyor. Uzmanlar, yatak odasının yakınında modem bulunmamasını ve çocuklardan uzak tutulmasını şiddetle öneriyor

GELECEĞE BAKIŞ- ERMAN AZAR

Kablosuz ağlar sürekli elektromanyetik dalgalar yayar. Bu elektromanyetik dalgalar radyasyon olarak da adlandırılır ve beyin dalgalarına etki eder. Yakın zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda, yatak odasında wireless modem ve telefon bulunmayan kişilerin, bulunanlara göre daha rahat uyudukları ve daha çabuk uykuya daldıklarını kanıtladı.



OLMADIĞI BİR YER YOK



Ancak yine de wireless modemin yaydığı dalgaların vücuda ne kadar zarar verdiği ile ilgili kesin kanıtlanmış bir çalışma henüz yapılamadı. Yine de daha sağlam bir bünye ve sağlıklı bir çocuk gelişimi için tedbirli olmakta fayda var. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve her gün kablosuz ağlar, radyoaktif sinyaller gibi görünmez bir tehlike sarmalının içindeyiz. İnsan vücuduna zararları kanıtlanmış Wi-Fi, yaydığı yoğun radyasyonla insan sağlığını tehdit ediyor. Peki kablosuz ağlar sağlığa zararlı mı? Wi-Fi sağlığımızı nasıl etkiliyor? Vücuda etkileri neler? Bu gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir deneyde, katılımcıların bir kısmının yanlarında telefon varken, bir kısmına da telefonsuz şekilde uyurken beyin dalgaları ölçüldü. Yanında telefon olmayan grubun daha rahat uyuduğu gözlemlendi. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu durum, elektromanyetik radyasyona maruz kalmış beynin uykuya dalmakta daha çok zorlandığını gösteriyor. Düzensiz ve kalitesiz uykuya bağlı olarak depresyon ve hipertansiyon gözlemlenebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, uyurken cep telefonlarınızın en az 4 metre uzakta durmasını tavsiye ediyor. Nöroloji uzmanları, elektromanyetik dalgaların dokular tarafından emildiğini, bu durumun vücutta çeşitli değişikliklere neden olduğunu ifade ediyor. Kablosuz internet sisteminin ve cep telefonlarının güvenliği SAR değeri adı verilen bir sistemle ölçülüyor. Cep telefonlarının üzerinde bir sar değeri var. Sar değeri hep dokunun emdiği ısıya göre hesaplanmış. Cildi ve hücreleri ısıtıp ısıtmadığı tespit edilmeye çalışılmış yani termal etkisi ölçülmüş. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve son zamanlarda çıkan yayınlar bu sinyallerin ısı dışında dokuda başkaca değişiklikler yaptığını da ortaya koydu. Kısacası, cep telefonlarında sar değeri dışında da endişelenmemiz gereken durumlar var.



KESİNLİKLE UZAK TUTUN



Özellikle çocukların korunması için bazı önlemler alınabileceğini kaydeden bilim adamları, evde modemi çocuklardan uzak tutmanın önemli olduğunu ifade ediyor. Modemin kullanılmadığı zamanlarda özellikle gece saatlerinde kapatılması öneriliyor. Evin dışındaki başka modemler yüksek bir zarar vermeyecektir ama çocuğun odasında ya da çocuğun odasına yakın bir yerde kesinlikle tutmamak gerekli.



ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ ENGELLER



2004 yılında yapılan bir çalışma, kablosuz sinyallerin böbrek gelişimine ve genel olarak hücre oluşumuna engel olduğunu kanıtladı. 2009 yılında yapılan başka bir çalışma da bunu destekler nitelikteydi. Araştırmada "Hücre oluşumunu engelleyen bu durum özellikle çocuklarda büyüme problemine neden oluyor. Tam büyüme evresinde oldukları için daha çok etkileniyorlar" ifadelerine yer verilerek, çocukların kablosuz ağ ve radyasyon ile ilişkisini kısıtlamak gerektiğinin altı çizildi



BEYNİN FONKSİYONLARINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR



4G radyasyonunun etkilerine bakan araştırmacılar, MRI teknolojisi ile inceledikleri katılımcıların beyinlerinde bazı bölgelerde aktivitelerin azaldığını gözlemledi. Hepimiz, dizüstü bilgisayarların sperm kalitesini kötü etkilediğini duymuşuzdur. Benzer etkiye Wi-Fi da sahip. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle Wi-Fi dalgalarının sperm kalitesini olumsuz etkilediği kanıtlandı.



KALBİMİZ SÜREKLİ STRES ALTINDAYMIŞ GİBİ ÇALIŞIR



Kablosuz ağların yanındayken vücuttaki bazı bölgelerin ve organların verdiği tepkiler değişebiliyor. Kalbin işleyişi, kablosuz ağların yanında düzenden çıkar ve çarpıntıya dönüşebilir. Uzun süredir tartışılan bu önemli konu, bilim camiasını da ikiye bölmüş durumda. Çeşitli araştırmalar kablosuz ağların kanseri tetiklediğini gösterirken, kimileri farklı yorumlarda bulunuyor. Yine de kablosuz ağlarla mesafenin korunması tavsiye ediliyor.