Wikipedia'ya erişim yasağı kaldırıldı

Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar aldı. Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.



Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.



Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.