iPhone iOS 13.4.1 güncellemesi çıktı! İşte güncelleme ile değişenler...

Apple güncellemeleri devam ederken son olarak da iPhone için iOS 13.4.1 güncellemesi çıktı. Son güncelleme ile birlikte neler değiştiği ise merak ediliyor. iPhone kullanıcıları iOS 13.4.1 güncellemesini indirip, yükleyebilir. Peki iphone yeni güncellemeyle birlikte neler değişti? İşte detaylar...

Apple'ın bir süreden beridir yeni iOS güncellemesini yayınlaması bekleniyordu ve sonunda iOS 13.4.1 çıktı. Bu güncellemeyle birlikte FaceTime'da yaşanan bir sorun düzeltilmiş durumda. Bununla birlikte daha önce raporlanan bir takım hatalar da ortadan kaldırılıyor.

iOS 13.4.1 içeriğinde yer alad değişiklikler şu şekilde:

*iOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

*Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth'un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

*iPadOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

*iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç (2. nesil) modellerinde Denetim Merkezi'ndeki veya kilitli ekrandaki El Feneri düğmesine dokunulduğunda el fenerinin açılmamasına neden olan bir sorunu giderir.

*Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth'un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

iOS 13.4.1 güncellemesini Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu takip ederek yükleyebileceğiniz gibi iTunes üzerinden de bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. (Hürriyet)