  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Teknoloji WhatsApp’ten kullanıcılarına kredi adımı!

’ten kullanıcılarına kredi adımı!

kullanıcılarına kredi vermesine imkan tanıyacak özelliğini devreye sokmaya hazırlanıyor...

WhatsApp’ten kullanıcılarına kredi adımı!

30.04.2020, 13:14

2 yıl önce Hindistan'da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi.

TechCrunch'ta yer alan habere göre WhatsApp kullanıcılarına kredi verebilmesine imkan tanıyan özelliği denemeye hazırlanıyor.

WhastApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu özellik için Hindistan'daki yetkililere gerekli başvuruları yapmış durumda.

Henüz fizibilite aşamasında olduğu belirtilen projenin hayata geçmesi durumunda ilk olarak Hindistan'da kullanıma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

NTV'nin haberine göre WhatsApp'ın mobil kredi verme özelliğinden kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Aynı habere göre WhatsApp söz konusu projeye Nisan ayının ilk günlerinde başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

WhatsApp’ten kullanıcılarına kredi adımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA