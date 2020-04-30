WhatsApp’ten kullanıcılarına kredi adımı!

2 yıl önce Hindistan'da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi.

TechCrunch'ta yer alan habere göre WhatsApp kullanıcılarına kredi verebilmesine imkan tanıyan özelliği denemeye hazırlanıyor.

WhastApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu özellik için Hindistan'daki yetkililere gerekli başvuruları yapmış durumda.

Henüz fizibilite aşamasında olduğu belirtilen projenin hayata geçmesi durumunda ilk olarak Hindistan'da kullanıma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

NTV'nin haberine göre WhatsApp'ın mobil kredi verme özelliğinden kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Aynı habere göre WhatsApp söz konusu projeye Nisan ayının ilk günlerinde başladı.