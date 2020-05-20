Haberler Teknoloji iOS 13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte yeni özellikler...

iOS 13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte yeni özellikler...

Iphone kullanıcıları bu güncelleme sizi yakından ilgilendiriyor. Apple iOS 13.5 güncellemesini bu akşam kullanıcılara sunuyor. Yeni güncelleme ile pek çok değişiklik de beraberinde geliyor. İşte yeni güncelleme ile telefonunuzda yaşanacak tüm değişimler...