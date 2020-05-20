Apple, belirli sıklıkta güncellemeler çıkararak hem cihazlarının güvenlik açıklarını kapatıyor hem de yeni özellikleri bir bir cihazlarına ekliyor. Bu akşam da Apple yeni bir güncelleme çıkarıyor. Peki iOS 13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte detaylar...
iOS 13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte yeni özellikler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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