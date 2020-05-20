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Haberler Teknoloji iOS 13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte yeni özellikler...

13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte yeni özellikler...

Iphone kullanıcıları bu sizi yakından ilgilendiriyor. 13.5 güncellemesini bu akşam kullanıcılara sunuyor. Yeni güncelleme ile pek çok değişiklik de beraberinde geliyor. İşte yeni güncelleme ile telefonunuzda yaşanacak tüm değişimler...

iOS 13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte yeni özellikler...

20.05.2020, 12:12

, belirli sıklıkta güncellemeler çıkararak hem cihazlarının güvenlik açıklarını kapatıyor hem de yeni özellikleri bir bir cihazlarına ekliyor. Bu akşam da Apple yeni bir çıkarıyor. Peki 13.5 güncellemesi ile neler değişecek? İşte detaylar...

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