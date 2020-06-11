PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak? PS5 fiyatı belli oldu mu

PS5 fiyatı belli oldu mu? PlayStation 5 özellikleri neler? soruları merak ediliyor. Büyük bir heyecanla beklenen PS5 tanıtımı bugün gerçekleşecek. Meraklı bekleyiş sürerkek PS5 fiyatı da merak ediliyor. İşte PS5 ile ilgili merak edilenler...

PS5 FİYATI NE KADAR?

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony'nin önümüzdeki saatlerde tanıtacağı PlayStation 5'in (PS5) fiyatı sızdı.

Lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon'un Birleşik Krallık'ta hizmet veren internet sitesinde PlayStation 5'in fiyatı yer aldı.

Amazon'da yer alan ilanda 2 TB'lık PlayStation 5'in fiyatı 599,99 sterlin olarak gözüküyor.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN TANITILACAK?



Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliği 11 Haziran Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

Sony Interactive Entertainment Başkan ve CEO'su Jim Ryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, PS5 ile ilgili bilgiler verdi. Ryan, "PS5'e gelecek oyunlar dünyanın dört bir yanındaki en yaratıcı stüdyoların en iyisini temsil ediyor. Büyük-küçük, yeni-eski tüm stüdyolar donanımın potansiyelini göstermek için yoğun bir çalışma ortaya koydu.

'Oyunun geleceği' isimli tanıtımda Sony'nin yeni Assasin's Creed'den bölümlere yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sony, daha önce bazı özellikleri kamuoyuyla paylaşmıştı. PS5, PS4'e geriye dönük uyumlu olacak. Bunun yanında fiziksel olarak disk alanı yer almaya devam edecek.

İşte PlayStation 5'in öne çıkan özellikleri:

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz

GPU: 10.28 TFLOP, 36 CU 2.23 GHz

GPU mimarisi: Özel RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5.55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

Harici depolama: USB HDD desteği

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü