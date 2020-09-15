Amazon Prime nedir? Nasıl kullanılır? Fiyatı ne kadar?

Amazon Prime Türkiye'de kullanıma sunuldu. Amazon Prime, şirketin özel hizmetler ve ayrıcalıklar sunan abonelik sistemi. Amazon Prime üyeliği nasıl yapılır? Amazon Prime fiyatı ne kadar? Söz konusu abonelik içinde kullanıcılar hızlı kargo, ertesi gün teslimat ve aynı gün teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor. İşte detaylar...

AMAZON PRIME TÜRKİYE FİYATI

Amazon Prime aboneliğinin aylık Türkiye fiyatı 7,90 TL. Bununla birlikte Prime aboneliği 30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor. Kullanıcılar istediği zaman aboneliği iptal edebiliyor.

AMAZON PRIME'A NEREDEN ÜYE OLUNUYOR?

Amazon'un sitesinden Prime abonesi olunuyor. Kayıt düğmesine bastıktan sonra talimatları izleyebilirsiniz.

30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime için ödemeyi tamamlamak için talimatları izleyebilirsiniz.

Not: İlk 30 gün içinde üyeliğinizi iptal ederseniz herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

AMAZON PRIME VİDEO NEDİR?

Geniş film ve dizi arşivi bulunan Amazon Prime Video, uluslar arası video izleme platformlarından biridir. Amazon Prime, Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.

AMAZON PRIME MUSİC NEDİR?

Müzik arşivi ve ses kalitesi ile çok ilgi gören Amazon Prime Music, Spotify'ın ciddi rakiplerinden biridir. Dünya çapında birçok sanatçıyı ve müzik türünü kapsayan geniş kütüphanesi için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur.