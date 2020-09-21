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Zoom nasıl indirilir, kullanılır?

Pandemi nedeniyle hayatımızda pek çok şey değişti. Eğitim artık uzaktan yapılırken birçok şirket de yoğunluğu azaltmak için evden çalışma modeline geçti. Bu dönemde görüntülü konuşmalar da bir hayli önem kazandı. nasıl indirili? Zoom ile görüşme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Zoom nasıl indirilir, kullanılır?

21.09.2020, 14:32

Zoom programı yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz şu dönemde görüntülü konuşma daha da önem kazandı. Peki Zoom nasıl indirilir? Zoom ile görüntülü konuşma nasıl yapılır? İşte detaylar...

ZOOM NASIL KULLANILIR?
İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ZOOM GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz. Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşıp derse başlayabilirsiniz.

Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.

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