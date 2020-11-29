Türkiye’nin verileri Türkiye’de kalacak

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına uygulanacak yaptırımlarda ikinci aşamaya geçiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verdiği süre geçen ay itibariyle sona ererken, 2 kasımda şirketlere yaptırımların ilki olan 10 milyon liralık idari para cezası tebliğ edilmişti. BTK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bugüne kadar yalnızca Rus VKontakte (VK) şirketi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken, henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope gibi uygulamalara ise 10 milyon lira ceza kesildi. Cezalar şirketlerin global adreslerine tebliğ edildi.

CEZA KESİLECEK

Yaptırımların ikinci aşaması kapsamında şirketlere 1 aralıkta 30 milyon lira ceza kesilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde ise bu yükümlülük de yerine getirilmezse 1 ocak tarihinde Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Başkan Erdoğan veri güvenliğinin önemine dikkat çekmişti. Erdoğan, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda hedeflerimize ulaşacağız" demişti.