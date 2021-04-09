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Haberler Teknoloji Pinterest Türkiye'ye temsilci atadı

'ye temsilci atadı

, 7253 sayılı kanun kapsamında 'ye temsilcisini atadı. Böylelikle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.

Pinterest Türkiye'ye temsilci atadı

09.04.2021, 13:04

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." dedi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haberler güzel.

7253 sayılı kanun kapsamında #Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı.

Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.

Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak.

Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek.

1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti.

Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz."

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