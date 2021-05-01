Akıncı gece eğitimlerine başladı!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Akıncı'ya ilişkin paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Akıncı eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık" dedi.

Selçuk Bayraktar paylaşımında işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

#AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...✈️🐳🚀



Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SR0TJTbJIM — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 1, 2021

AKINCI VE AKSUNGUR TESTLERİ

Öte yandan Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor. Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun-değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor.

Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı gibi asimetrik düşman unsurlarına karşı icra edilen harekâtlar açısından ağır mühimmat & yüksek faydalı yük kapasiteli SİHA kombinasyonu, hedeflenen sonucun çok daha kısa sürede, daha etkin biçimde alınması anlamına gelecektir.

SİHA'lar insanlı uçaklara kıyasla, savunma ekonomisi için daha az yük oluşturan sistemler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınır ötesi harekâtlarda ve terörle mücadelede, hava-kara görevlerinin bir kısmını SİHA'lara ve yine daha az maliyetli bir çözüm olan Hürkuş-C gibi hafif taarruz uçaklarına tevdi etmesi mümkün.