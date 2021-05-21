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Haberler Teknoloji Son dakika: WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi Türkiye'de yürürlüğe girmeyecek

Son dakika: 'ın zorunlu güncellemesi 'de yürürlüğe girmeyecek

Son dakika haberi... tarafından 11.01.2021 tarihinde alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında , veri paylaşımını içeren güncellemenin onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere ’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini Rekabet Kurumuna bildirdi.

Son dakika: WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi Türkiye'de yürürlüğe girmeyecek

21.05.2021, 11:06

Rekabet Kurumu, WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi, bunların kullanıcılar tarafından onaylanmasının istenmesi sonrasında 11 Ocak tarihinde söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı hatırlatıldı.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI

Açıklamada, WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

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