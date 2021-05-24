Türk SİHA'ları için 7 ülke sıraya girdi

Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) dünya çapında ilgi giderek artıyor. Avrupa'dan, Körfez'e, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülke, Türk SİHA'larını yakından takip ediyor. Son olarak Polonya'nın Bayraktar TB2 tedarik edeceğinin açıklamasın ardından yerli ve millî SİHA'ların hangi ülkeler tarafından kullanıldığı ve hangi ülkelerin ilgi gösterdiği de gündeme geldi.





BAYRAKTAR TB2'YE YOĞUN TALEP

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılırken; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan ise bu sistemlere yoğun bir ilgi gösteriyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlamanın yanı sıra, Libya ve Karabağ zaferinde 'denge değiştirici vurucu güç' olarak öne çıkan Bayraktar TB2'nin yakın zamanda Polonya silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor. 24 adet Bayraktar TB2 alacak olan Polonya, böylece Türkiye'den TB2 satın alan ilk NATO ve AB üyesi olmuş olacak. Türk SİHA'ları Polonya'nın envanterine girmesiyle birlikte Avrupa semalarında da boy gösterecek.





ABD KONGRESİNDEN ONAY ÇIKMAMIŞTI

2000'li yıllarda ABD yapımı Predator ve Repaer SİHA'larının Türkiye'ye satışına ABD Kongresinden izin çıkmaması üzerine Ankara, kendi SİHA'larını geliştirme sürecini hızlandırdı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor. Söz konusu sistemler TSK ve güvenlik güçleri tarafından etkin bir şekilde kullanılırken, Türk SİHA'larına her geçen gün dünya kamuoyunda ilgi artıyor.



SİHA'LARIN BAŞARISI İLGİYİ ARTIRDI

Savunma uzmanlarına göre, millî SİHA'lara birçok ülkenin ilgi göstermesinin nedenlerinin başında fiyat, maliyet, etkinlik ve performans ile sahadaki başarısı yer alıyor. Uzmanlar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi çatışma sahalarında kendini kanıtlayan yerli sistemlerin, asimetrik unsurlara karşı mücadelede ABD SİHA'larına göre daha başarılı olduğu ve daha ucuza yapabilme kabiliyetinde olduğunu vurguluyor.





TSK'NIN VURUCU HAVA GÜCÜ

Keşif ve gözetleme, istihbarat sağlama gibi TSK ve güvenlik güçlerine kolaylık sağlayan ve operasyonların başarısını artıran insansız hava araçları taarruz amaçlı da kullanıyor. Özellikle sınır ötesi harekâtlarda TSK'nın gözü, kulağı ve vurucu gücü görevi yapıyor.