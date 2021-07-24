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iPhone kullanıcılarını panikleten bildirim: Evde Kal Türkiye

Türkiye'de bu sabah saatlerinde çok sayıda iPhone kullanıcısı, telefonlarına acil durum uyarıları kapsamında "Evde Kal Türkiye" bildirimiyle uyandı. Sosyal medyada ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar panik yaşadığını belirtti.

iPhone kullanıcılarını panikleten bildirim: Evde Kal Türkiye

24.07.2021, 10:48

Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve 'Evde kal Turkiye' mesajı geldiğini bildirdi. Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti. Ortalığı karıştıran mesajla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

'TEST ALERT NOTİFİCATİON' NE DEMEK?

Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.

SIKÇA KULLANILAN BİR UYARI SİSTEMİ

Shiftdelete'nin haberine göre; Özellikle ABD ve Avustralya gibi ülkelerde sıkça rastlanan Uyarı Bildirim (Alert Notification) sistemi Türkiye'de de test edilmeye başlandı. Bazı ülkelerde sel, deprem ve yangın gibi doğal afet anında hükümetler tarafından akıllı telefonlara uyarı bildirimi gönderiliyor. ABD kullanıcılarının sıkça karşılaştığı bu uyarı mesajları ülkemizde de görüldü.

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