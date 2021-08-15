Türkiye’den dijital dönüşüm atağı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Karagözoğlu, “5G’den yapay zekaya dek teknolojiler yakın zamanda ekonomimizi şekillendirecek. 5 yılda dünyada aboneliklerin yüzde 20’si 5G olacak. 2026’da 5G teknolojisi dünya nüfusunun yüzde 60’ını kapsayacak” dedi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin büyük bir dijital dönüşüm sürecinde olduğuna dikkat çekerek, "5G'den yapay zekaya, nesnelerin internetinden blok zincire, mobil finanstan büyük veriye, verinin gizliliğine ve siber güvenliğe kadar geniş bir yelpaze içinde olan teknolojiler, ekonomimizi ve toplumsal yaşamımızı daha çok şekillendirecek" dedi. Karagözoğlu şunlara dikkat çekti:



SUÇLULARIN TESPİTİ İÇİN



● SAĞLIKTAN GÜVENLİĞE TEKNOLOJİ:

Günlük hayatımızı sürdürürken sağlıkla ilgili temel ölçümleri düzenli olarak yapan ve gerektiğinde bizi hatta doktorumuzu haberdar eden saatler, güvenlik, su ve elektrik gibi temel ihtiyaçları sensörler vasıtası ile otomasyon içinde yürüten akıllı şehir uygulamaları, suçluların tespiti için geliştirilen yapay zeka temelli kamera güvenlik sistemleri gibi birçok ürün sektörde ardı ardına tanıtılıyor. Dünyanın en büyük şirketleri artık yatırımlarını yapay zeka, büyük veri ve makineler arası iletişim gibi teknolojilere yapıyor. Bağlantılı cihaz sayısındaki artış beraberinde daha hızlı ve daha güçlü mobil altyapılara olan ihtiyacı da getiriyor.



● TÜM DÜNYA 5G'YE GEÇİYOR:

Bugün ülkemiz gibi pek çok ülke 5G konusunda çalışmalar yürütüyor ve 5G'nin yaygınlık kazanması için yatırımlar yapıyor. 5 yılda dünyadaki aboneliklerin yüzde 20'sinin 5G abonesi olması ve 5G şebekelerinin 2026'ya kadar dünya nüfusunun yüzde 60'ını kapsaması bekleniyor. Hizmete başlamasının ardından geçen dört yılda 4.5G abonelerinin toplam mobil abonelere oranının yüzde 92'yi aşması, 5G hizmeti başladıktan sonra kısa sürede ülkemizde önemli bir abone sayısına ulaşılacağını göstermektedir.



TOPLUMSAL ŞARTLARA UYUM



● ENDÜSTRİ, AKADADEMİ VE KAMU İŞBİRLİĞİ:

Ülkemizin bu teknoloji yarışında en önlerde olması için endüstri, akademi ve kamu kesiminde büyük bir çalışma sürüyor. Bu anlayışla, neredeyse nüfusu kadar abonenin bulunduğu ülkemizde dinamik bir yapıda sürekli olarak evrilen teknolojik ve toplumsal şartlara uyum için en büyük faydayı yaratacak stratejik, politik ve düzenleyici yaklaşımların geliştirilmesine katkı yapacağına inandığımız güvenilir ve kaliteli bilgi kaynaklarına erişimi değerli buluyoruz.



■ BARIŞ ŞİMŞEK