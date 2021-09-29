Barkın’ın hedefi mühendislik

TEKNOFEST 2021'de Akıllı Ulaşım kategorisinde yarışan Uğur Okulları 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol Ünitesi" isimli projesi ile 3. oldu. Mekanik ve yazılım konusunda araştırmaya meraklı olduğunu söyleyen Özsoy, hedefinin mühendislik olduğunu belirtti.

TEKNOFEST'TE ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu anlatan Özsoy, "Fen Bilimleri öğretmenim Bengi Nur Kankılıç ile literatür taraması yaptık. İzmir İl Trafik Şube Müdürü ve İzmir Ulaştırma Merkezindeki uzmanlarla görüştük. Sonra basit, ucuz ve uygulanabilir bir kontrol ünitesi yaptık" diye konuştu