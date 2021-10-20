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Haberler Teknoloji Salih Avcıoğlu: 1 milyar doları aşan mobil oyunlar

Salih Avcıoğlu: 1 milyar doları aşan mobil oyunlar

% 100 Yerli sermayeli mobil oyun firması SAG Games’in kurucu ortağı Salih Avcıoğlu “Günümüzde toplam oyun pazarının neredeyse yarısından fazlasını elinde tutan mobil oyun pazarı gelir olarak aldı başını gidiyor. 2021 yılı itibari ile mobil oyun pazarının büyüklüğü 100 milyar doları aşması bekleniyor.” dedi.

Salih Avcıoğlu: 1 milyar doları aşan mobil oyunlar

20.10.2021, 19:28

Mobil oyun sektöründe potansiyel sahibi oyunlardan, oyun deneyimini de aynı şekilde geliştiren, oyuncu destek mekanizmalarına kadar, son kullanıcıların istekleri doğrultusunda güncelliğe önem veren ve istekleri iyi analiz eden firmalardan biri olan SAG Games kurucu ortağı ve aynı zamanda Yönetim ve Bilişim sistemleri uzmanı Salih Avcıoğlu "Bu yıl 178 milyar dolarlık bir rakama ulaşacağı tahmin edilen oyun pazarının, mobil oyunlara harcanan tutarın 100 milyar dolara ulaşmasını tahmin ediyoruz. Dünya genelinde bilgisayar oyunların 38 milyar dolar, konsol oyunları 52 milyar dolarlık bir pay oluştururken; 2021 yılında sadece mobil tabanlı oyunlar için gelirin 90 milyarı aşacağı bekleniyor" dedi. Mobil oyun pazarında en fazla gelir getiren mobil oyunların isimlerine değinen Avcıoğlu "Bu sektörde 1 milyar ve üstü kazanan mobil oyunlar var. Bunların başında; Honor of kings(11.7 milyar dolar), Monster Strike (9.6 milyar dolar), Puzzle & Dragons (8.2 milyar dolar), Clash of Clans (7.7 milyar dolar) gibi oyunlar geliyor. Türk firmalarına yeteri kadar destek gelmesi durumunda dünya genelinde ilk 100'e girebilecek Türk sermayeli mobil oyun geliştirici firmalar var. Umuyoruz ki 2022 den sonra bu listeleri zorlayacak Türk firmalarını da göreceğiz. Bu doğrultuda bizde çalışmalarımıza devam ediyoruz"

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