Gündüz "kartal" gece "yarasa" F-16'lar, dünyaya korku salıyor

F-16'LAR YÜZLERCE ÇALIŞANIN EMEĞİYLE HAVALANIYOR

Hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığın korunması için düzenli spor, uyku ve sağlıklı beslenme, savaş jeti pilotlarının yaşamının "olmazsa olmaz" parçasını oluşturuyor.

Pilotların uçuş öncesi ve sonrasında uygulamak zorunda oldukları bazı prosedürler de bulunuyor. Öncelikle icra edecekleri görev hakkında brifing alan pilotlar, soyunma odasında F-16'lara özel tam donanımlı kıyafetlerini ve ekipmanlarını hazırlayarak uçağa geçiyor.