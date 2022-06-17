Geleceğin yazılım geliştiricileri kampta buluştu

Türk Telekom'un yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen gençler için hayata geçirdiği Yazılım Geliştirme Kampı tamamlandı. Mikroservis Mimarisi odağında yapılan kampta gençler, yazılım geliştirmenin detayları ile ilgili dört günlük kamp süresince alanında uzman danışmanlardan teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Proje yarışmasını; Ceyhan Arda Noğay birinci, Mücahit Topçu ikinci ve Mehmet Furkan Çevik üçüncü tamamlayarak toplamda 100 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi oldular. Türk Telekom, sahip olduğu bilgi birikimini gençler için eğitim fırsatlarına dönüştürerek, onların kariyer yolcuğunu desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, gençlere yazılım alanında en yenilikçi teknolojiler üzerinde uzmanlaşma fırsatı sunmayı amaçlayan ve 2 bin 500'e yakın gencin başvurduğu Yazılım Geliştirme Kampı tamamlandı.





GENÇLERE YENİ KARİYER FIRSATI

Kampın kapanış etkinliğinde finalistler ile bir araya gelen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, kamp süreciyle ilgili değerlendirmeler yaparak şöyle konuştu: "Türk Telekom Yazılım Geliştirme Kampı ile ülkemizin genç yeteneklerine ulaşmayı ve yazılım teknolojileri konusunda en yeni imkânları sağlamayı hedefledik. Bu alana ilgi duyan gençlerimizin Türk Telekom'un yüksek teknoloji alanındaki birikimini yerinde tecrübe etmelerinin önemine inanıyoruz. Bu yıl, günümüzde önemi gittikçe artan bulut teknolojileri ve Mikroservis Mimarisi ile çevik yazılım geliştirme süreçlerini odağımıza aldık. Bu programlar ile gençlere yeni bir kariyer fırsatı oluşturmak, onlarla aramızdaki bağı artırmak ve ülkemizin teknolojik kalkınmasındaki öncü rolümüzü sürdürmekte kararlıyız."

TİMUR SIRT