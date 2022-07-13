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Haberler Teknoloji James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

Evrenin en derin ve net görüntüleri dün ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yayınlandı. Görüntüler, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekildi. Yayınlanan görüntüler evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin kızılötesi görüntüsünü içermesi bakımından bir ilk niteliğinde.

DHA

13.07.2022, 15:29

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tamamen renkli fotoğraflar ve spektroskopik veriler, ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden dün canlı yayınlandı. Fotoğraflar arasında SMACS 0723, WASP-96b, Southern Ring nebula, Stephan's Quintet ve Carina Nebula yer alıyor.

James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile uluslararası bir ortaklık olan NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tamamen renkli fotoğraflar ve spektroskopik veriler, ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden dün canlı yayınlandı. NASA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Webb'den gelen fotoğraflarla dünyanın teleskobun tüm yeteneklerini ilk kez görmesiyle astronomide yeni bir çağın başladığı belirtildi.

James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

WEBB'İN BİLİM OPERASYONLARI RESMEN BAŞLADI

Yayınlanan tamamen renkli fotoğrafların Webb'in genel bilim operasyonlarının resmi başlangıcını temsil ettiği ifade edilirken, NASA Yöneticisi Bill Nelson konuya dair, "Evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin kızılötesi görüntüsünü içeren bu görüntüler, Webb'in henüz sormayı bile bilmediğimiz soruların yanıtlarını ortaya çıkarmamıza nasıl yardımcı olacağını gösteriyor; evrenimizi ve insanlığın içindeki yerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak sorular. Webb ekibinin inanılmaz başarısı, NASA'nın en iyi yaptığı şeyin bir yansımasıdır. Hayalleri alıyor ve insanlık yararına gerçeğe dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

BU EŞSİZ VE TARİHİ BİR AN

NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü'nün Yardımcı Yöneticisi Thomas Zurbuchen de "Bu eşsiz ve tarihi bir an. Onlarca yıl süren bir çaba ve azim bizi buraya getirdi ve Webb ekibiyle son derece gurur duyuyorum. Bu ilk görüntüler, hepimizi birbirine bağlayan kozmik gizemleri çözmek için ortak bir hedef doğrultusunda bir araya geldiğimizde ne kadar çok şey başarabileceğimizi gösteriyor" dedi.

James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

Webb'den gelen fotoğraflarda, Karina Bulutsusu (Carina Nebula), Stephan'ın Beşlisi (Stephan's Quintet), Güney Halka Bulutsusu (Southern Ring Nebula), WASP-96b ve SMACS 0723 yer alıyor. Webb'in SMACS 0723 fotoğrafı Pazartesi günü Beyaz Saray'daki etkinlikle ABD Başkanı Joe Biden'a verilen bilgilendirme sırasında paylaşılmıştı. Fotoğrafın, galaksi kümesi SMACS 0723'ü 4.6 milyar yıl önce ortaya çıktığı şekliyle göstermekte olduğu ifade edilmişti.

James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

YAKLAŞIK 1 AY SONRA HEDEFİNE ULAŞMIŞTI

James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021'de Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan ESA'nın Ariane 5 roketiyle fırlatılmıştı. Yaklaşık 1 ay sonra Webb, Dünya'dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan hedefi ikinci Lagrange noktasına (L2) ulaşmıştı. NASA'dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo'ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb'den alıyor.

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