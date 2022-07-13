James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

BU EŞSİZ VE TARİHİ BİR AN

NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü'nün Yardımcı Yöneticisi Thomas Zurbuchen de "Bu eşsiz ve tarihi bir an. Onlarca yıl süren bir çaba ve azim bizi buraya getirdi ve Webb ekibiyle son derece gurur duyuyorum. Bu ilk görüntüler, hepimizi birbirine bağlayan kozmik gizemleri çözmek için ortak bir hedef doğrultusunda bir araya geldiğimizde ne kadar çok şey başarabileceğimizi gösteriyor" dedi.