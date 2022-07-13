James Webb çekti NASA yayınladı: İşte evrenin en net görüntüleri

WEBB'İN BİLİM OPERASYONLARI RESMEN BAŞLADI
Yayınlanan tamamen renkli fotoğrafların Webb'in genel bilim operasyonlarının resmi başlangıcını temsil ettiği ifade edilirken, NASA Yöneticisi Bill Nelson konuya dair, "Evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin kızılötesi görüntüsünü içeren bu görüntüler, Webb'in henüz sormayı bile bilmediğimiz soruların yanıtlarını ortaya çıkarmamıza nasıl yardımcı olacağını gösteriyor; evrenimizi ve insanlığın içindeki yerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak sorular. Webb ekibinin inanılmaz başarısı, NASA'nın en iyi yaptığı şeyin bir yansımasıdır. Hayalleri alıyor ve insanlık yararına gerçeğe dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.