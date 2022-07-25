Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM'DAN İPHONE TELEFONLARA DESTEK TALEP ETMEK İÇİN;

Giriş bağlantısı ekranında Giriş bağlantısı gönder kısmında 'Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?' seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.



Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönder kısmında 'Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Yalnızca sizin erişebildiğiniz güvenli bir e-posta adresi girmeye dikkat edin. Talebinizi gönderdikten sonra sıradaki adımlar için Instagram'dan bir e-posta alacaksınız.