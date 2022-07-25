Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM'DAN BİR GİRİŞ BAĞLANTISI TALEP EDİN
Hesap doğrulaması için e-posta adresinize veya telefon numaranıza giriş bağlantısı gönderilmesini talep edin.
Giriş bağlantısı istemek için:
Giriş ekranında Giriş yapmakla ilgili yardım al(Android) veya Şifrenizi mi unuttunuz? (iPhone) seçeneğine dokunun.
Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve sonra İleri'ye dokunun.
Not: Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını bilmiyorsanız İleridüğmesinin altındaki Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve sonra Giriş bağlantısı gönder'e dokunun.
Aldığınız e-posta veya kısa mesajdaki (SMS) giriş bağlantısına tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.