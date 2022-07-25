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Haberler Teknoloji Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

Popüler sosyal medya platformu Instagram'da özellikle yüksek takipçi sayısına sahip hesaplarda çalınmalar sıkça yaşanabiliyor. Kullanılan şifrelerin zayıf olması ve kötü niyetli kişiler tarafından gönderilen linklere tıklanma sonucu Instagram hesapları çalınabiliyor. 'Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim?' sorusu da yoğun olarak araştırılıyor. Peki çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır? Çalınan hesaplar mobilden geri alınabilir mi? Hesap kurtarmak için hangi adımları izlemek gerekiyor? İşte tüm merak edilenler...

25.07.2022, 12:11

Kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan Instagram'da hesap çalınma durumları sık sık yaşanabilmekte. Özelikle binlerce takipçi sayısına sahip Instagram hesapları kötü niyetli kişilerin ele geçibiliyor. Peki Instagram'da çalınan hesap geri alınabilir mi? Çalınan Instagram hesabı nasıl alınır? İşte 2022 çalınan Instagram hesabını geri alma ve hesap kurtarma aşamaları...

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM HESABIM ÇALINDI NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Hesabınızın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız hesabınızı güvene almak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Geri almaya çalıştığınız hesap türüne bağlı olarak, bu kurtarma adımlarından bazılarını kullanamayabilirsiniz ancak her birini denemenizi tavsiye ederiz.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM'DAN GELEN BİR MESAJ MAIL VAR MI?

security@mail.instagram.com'dan e-posta adresinizin değiştiğini bildiren bir e-posta aldıysanız mesajda bu değişikliği geri alın'ı işaretleyerek değişikliği geri alabilirsiniz. Başka bilgiler de değiştirildiyse (ör. şifreniz) ve e-posta adresinizi eskisiyle değiştiremiyorsanız Instagram'dan bir giriş bağlantısı veya güvenlik kodu talep edin.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM'DAN BİR GİRİŞ BAĞLANTISI TALEP EDİN

Hesap doğrulaması için e-posta adresinize veya telefon numaranıza giriş bağlantısı gönderilmesini talep edin.

Giriş bağlantısı istemek için:

Giriş ekranında Giriş yapmakla ilgili yardım al(Android) veya Şifrenizi mi unuttunuz? (iPhone) seçeneğine dokunun.
Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve sonra İleri'ye dokunun.
Not: Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını bilmiyorsanız İleridüğmesinin altındaki Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve sonra Giriş bağlantısı gönder'e dokunun.
Aldığınız e-posta veya kısa mesajdaki (SMS) giriş bağlantısına tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM'DAN BİR GÜVENLİK KODU VEYA DESTEK TALEP EDİN

Gönderilen giriş bağlantısıyla hesabınızı geri alamadıysanız İnstagram'dan destek talep edebilirsiniz.

Instagram'dan Android telefonlara destek talep etmek için;

Giriş ekranında Giriş yapkısmı altında Giriş yapmakla ilgili yardım al seçeneğine dokunun.
Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun. Birden fazla Instagram hesabınız varsa ilk olarak giriş yapma konusunda sorun yaşadığınız hesabı seçmeniz ve sonrasında talimatları izlemeniz gerekebilir.
Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun ve sonra ekrandaki talimatları izleyin.
E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.
Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönderkısmında Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM'DAN İPHONE TELEFONLARA DESTEK TALEP ETMEK İÇİN;

Giriş bağlantısı ekranında Giriş bağlantısı gönder kısmında 'Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?' seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.

Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönder kısmında 'Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Yalnızca sizin erişebildiğiniz güvenli bir e-posta adresi girmeye dikkat edin. Talebinizi gönderdikten sonra sıradaki adımlar için Instagram'dan bir e-posta alacaksınız.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

ÇALINAN INSTAGRAM HESABIMI NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Kişinin fotoğraflarını içermeyen hesap için Meta'nın Destek Ekibi'nden bir otomatik yanıt e-postası almanız gerekir.
Kaydolduğunuz e-posta adresini veya telefon numarasını ve kaydolurken kullandığınız cihaz türünü belirterek kimliğinizi doğrulamaya yardımcı olun.
Hesap sahibinin fotoğraflarının yer aldığı bir hesap için destek talep ederseniz gerçek bir kişi olduğunuzu kanıtlamalısınız. Bunun için başınızı farklı yönlerde hareket ettirdiğiniz bir selfi videosu çekmeniz gerekir.
Videoyu gönderdikten sonra, verilen e-posta adresine Instagram tarafından bir e-posta gönderilir.
Gönderilen videoda kimliğiniz onaylanmazsa tekrar inceleme için yeni bir video gönderebilirsiniz.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

INSTAGRAM HESABI NASIL GÜVENDE TUTULUR?
Güçlü bir şifre seçin. En az altı rakam, harf ve noktalama işaretinin (! ve & gibi) birleşimini kullanın. Şifreniz internette kullandığınız diğer şifrelerden farklı olmalıdır.
Özellikle Instagram'dan bu yönde bir mesaj görürseniz şifrenizi düzenli olarak değiştirin. Otomatik güvenlik kontrolleri esnasında Instagram bazen başka sitelerden çalınmış olan giriş bilgilerine ulaşabilir. Instagram'ın şifrenizin çalınmış olabileceğini tespit etmesi durumunda Instagram ve diğer sitelerdeki şifrelerinizi değiştirmeniz, hesabınızı güvende tutmanıza ve gelecekte hesabınızın bir başkasının eline geçmemesine yardımcı olur.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

Şifrenizi tanımadığınız ve güvenmediğiniz birine asla vermeyin.
Ek bir hesap güvenliği önlemi olarak iki faktörlü kimlik doğrulamasını açın.
E-posta hesabınızın güvende olduğundan emin olun. E-postalarınızı okuyabilen bir kişinin Instagram hesabınıza da erişme ihtimali vardır. Tüm e-posta adreslerinizin şifrelerini değiştirin ve hepsinin birbirinden farklı olduğundan emin olun.

Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim? Instagram hesap kurtarma adımları...

Başkalarıyla paylaştığınız bir bilgisayarı veya telefonu kullandıktan sonra Instagram'dan çıkış yapın. Tarayıcı penceresini kapatsanız bile oturumunuzdan çıkış yapılmayacağından, genel kullanıma açık bir bilgisayardan giriş yaparken "Beni hatırla" kutusunu işaretlemeyin.
Üçüncü taraf uygulamalarına izin verirken dikkatli olun.

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