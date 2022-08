Sohbetlere görüntü kalitesi geldi

Dell, hibrit çalışmanın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için, aralarında Dell Speakerphone ve Dell Slim Conferencing Soundbar'ın da bulunduğu kişisel iş birliği cihazları portföyünü genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce bu portföyün amiral gemisi olarak nitelendirilen 4K Dell UltraSharp Webcam'i tanıtan şirket, bu kez de Dell Pro Webcam'i duyurdu. Profesyonel segmentte bir 2K QHD web kamerası olan Dell Pro Webcam, FHD (1080p) web kamerası üzerinden üstün görüntü kalitesi sunuyor ve her türlü aydınlatma ortamında netliği en üst düzeyde tutuyor. Kendi sınıfında dünyanın en iyi görüntü kalitesini sunan cihaz olarak nitelendirilen Dell Pro Webcam, Sony STARVIS™ sensör ve çok elemanlı lens sayesinde önemli ölçüde ışık alarak cam gibi net görüntüleri mümkün kılıyor.



DÜŞÜK IŞIKTA YÜKSEK KALİTE

Cihaz, Digital Overlap HDR ve Yüz Algılama Otomatik Pozlama kombinasyonuyla da kullanıcıların görüntüsünü optimize ederek her an her yerde iyi görünmelerine yardımcı oluyor. Gelişmiş Görüntü Sinyali İşleme ve 3D/2D parazit azaltma özellikleri de bulunan Dell Pro Webcam, grenli görüntüleri otomatik olarak ortadan kaldırarak düşük ışıkta bile görüntü kalitesinden ödün vermiyor. Web kamerasının bir diğer özelliği olan AI Otomatik Çerçeveleme ise, kullanıcıların her zaman çerçevenin merkezinde görünmesini sağlıyor.



İLETİŞİM KALİTESİ ARTIYOR

Silindirik tasarımıyla öne çıkan Dell Pro Webcam, her açıdan net bir iletişim ortamı yaratmak için yerleşik bir gürültü azaltma mikrofonuna da sahip. Aynı zamanda gizlilik için manyetik bir deklanşör kapağı ve bir monitöre sahip olan web kamerasının, dizüstü bilgisayara veya bir tripoda kolayca takmak için yerleşik bir montaj klipsi de mevcut. Web kamerası, Windows ve Mac İşletim Sistemleri ile uyumlu çalışabiliyor. Önde gelen tüm UC platformlarında da çalışabilen cihazın, Microsoft Teams ve Zoom sertifikaları bulunuyor. Dell Pro Webcam'in görüş alanı, parlaklık, keskinlik, kontrast ve doygunluk kamera ayarları ise Dell Çevre Birimi Yöneticisi'nden özelleştirilebiliyor.

DİĞER