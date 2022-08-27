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Haberler Teknoloji Apple iPhone lansman tarihi açıklandı! Apple iPhone 14'ü ne zaman satışa sunacak, özellikleri ve renkleri nasıl olacak?

Apple iPhone lansman tarihi açıklandı! Apple iPhone 14'ü ne zaman satışa sunacak, özellikleri ve renkleri nasıl olacak?

Dünya çapında tanınan ve sevilen Teknoloji markası Apple iPhone 14 serisini lansman ile tanıtmaya hazırlanıyor. Milyonlarca kullancısı olan Applei büyük bir tanıtım etkinliği ile birlikte ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Hem yerinde hem de online olarak katılım sağlanabilecek olan etkinlikte iPhone 14 serisi ile birlikte markanın diğer ürünlerinin yeni modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Peki, iPhone 14 özellikleri neler, fiyatlar belli oldu mu? İşte Apple iPhone 14, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro detayları...

27.08.2022, 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 14:45

IOS 16 işletim sistemi ile birlikte piyasaya çıkmaya hazırlanan iPhone 14 serisinde özel bir rengin yer alacağı konuşuluyor. Yeni farklı tasarımı ve özellikleri ile şimdiden beklentileri yükselten Apple'ın yeni iPhone serisini ne zaman satışa sunacağı merak konusu. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak ve yeni özellikleri neler olacak? iPhone 14 renkler ve özellikler nasıl olacak?

Apple iPhone lansman tarihi açıklandı! Apple iPhone 14’ü ne zaman satışa sunacak, özellikleri ve renkleri nasıl olacak?

iPHONE 14 TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI!

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.

Apple iPhone lansman tarihi açıklandı! Apple iPhone 14’ü ne zaman satışa sunacak, özellikleri ve renkleri nasıl olacak?

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

Apple iPhone lansman tarihi açıklandı! Apple iPhone 14’ü ne zaman satışa sunacak, özellikleri ve renkleri nasıl olacak?

İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.

iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.

Apple iPhone lansman tarihi açıklandı! Apple iPhone 14’ü ne zaman satışa sunacak, özellikleri ve renkleri nasıl olacak?

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtımda yer alacak.

Tanıtımda Apple Watch Series 8'in de olabileceği, öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

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