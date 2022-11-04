Bulut’ta harcamalar yerli yazılımlarla şeffaflaşacak

Dünyada ve Türkiye'de maliyet ve ölçeklenebilir olması dolayısıyla bulut teknolojisine yatırımlar neredeyse katlanarak artmaya devam ediyor. Pandemi döneminde bulut kullanımındaki artış devam etti. Bulutistan'ın Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk, "Future Of Cloud Summit" etkinliği kapsamında yaptığı açıklamada global standartlarda sundukları hizmetler ve çok sayıda ülkeye gerçekleştirdikleri teknoloji ihracatı ile şirketin hızlı büyümesinin sürdüğüne dikkat çekti. Gençtürk, "Bulutta en kritik nokta harcamaların şeffaf bir şekilde kontrol edilebilmesi. Bu nedenle geliştirdiğimiz yerli yazılımlar ile çoklu bulut ortamlarını aktif hale getirerek bulut harcamalarını takip etmeyi mümkün hale getireceğiz" dedi.



KÜRESEL BULUT FİRMASI

TÜRKİYE'DE ve dünyada bulut bilişim, dijital sektörün temeli haline gelmiş olsa da birçok kuruluş hala bu güçlü aracı optimize etmek için mücadele ediyor. Bu doğrultuda gündemi masaya yatırmak üzere gerçekştirilen Future Of Cloud Summit etkinliği, bulut'un en son trendlerini ve içgörülerini keşfetmek için birçok kuruluşu bir araya getirdi. BULUTİSTAN Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk etkinlik gündemi kapsamında yaptığı açıklamada; "Bulutistan global saygın organizasyonlarca layık görüldüğü hem büyüme hızı ödülleri hem de global hizmet kalitesi sertifikalarıyla yaptığı işte kalıpları kıran bir yaklaşımla ilerliyor. Hedefimiz B2B alanda bulut hizmetleri sunan Türkiye'nin ilk Unicorn'u Turkcorn olmak. Bu hedefe emin adımlarla dile getirdi. la ilerliyoruz. Bulut hizmetleri pazarını iyi anlamak gerekiyor ve biz bu pazarı yönlendirebilecek bakış açısına sahibiz. Hibrit ve Multi Cloud artık bir Defacto standardı oldu. Amerika ve Avrupa'da birçok firma hali hazırda bu şekilde çalışıyor. Bulutta en kritik nokta harcamaların şeffaf bir şekilde kontrol edilebilmesi ve verimliliğin artırılması. Bu nedenle açık kaynak kodlu platformlar üzerinde Türk yazılım mühendislerimiz tarafından geliştirilen yazılımlar ile çoklu bulut ortamlarını aktif hale getirerek bulut harcamalarını takip etmeyi mümkün hale getireceğiz" sözlerini dile getirdi.

ÖDÜLLER ALMAYA BAŞLADI

Geliştirdiği bulut servisleri ve mimarisiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran şirket ödüller almaya da başladı. Future of Cloud Summit zirvesi kapsaminda başarılı projelerin ödüllendirildigi kurumlar arasında Bulutistan'ın müşterileri Zorlu Holding, Demirören Medya, Bizim Toptan Satış Mağazaları, Kale Grubu, BAYEGAN Dış Ticaret ve Abdi İbrahim Pharmaceuticals yer aldı.