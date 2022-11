Ekranlar eğitim ve eğlencenin merkezinde yer alacak

Sağlıktan eğitime, eğlenceden kurumsal toplantılara dev ekranlar etkinliklerin seyrini değiştiriyor. ViewSonic, görüntüleme teknolojileri alanında bir ilke daha imza atarak kolaylıkla kullanılabilmesi için parçaları önceden monte edilerek gönderilen 135- inç Hepsi Bir Arada Doğrudan Görünüm LED Ekran Çözüm Kiti'ni tanıttı. Kullanıma hazır olarak gelen yeni çözüm kiti LDS135-151'in 135-inç geniş ekranının katlanabilme özelliği, kullanıcısına daha fazla mobilite ve zamandan tasarruf sağlıyor. LED Ekran Çözüm Kiti; kurumsal konferanslarda, kiralama işlerinde, davetorganizasyon ve daha pek çok etkinlik konseptinde kullanım kolaylığının yanı sıra kullanıcılarının iş hedeflerine ulaşmasına da yardımcı oluyor.



HEPSİ BİRARADA ÇÖZÜM

Görüntüleme çözümleri konusunda dünya liderlerinden ViewSonic'in Hepsi Bir Arada LED Ekran Çözüm Kiti serisinin yeni üyesi LDS135-151; anında kullanım, kolay teslimat ve uygun bakım özellikleriyle toplantılar, etkinlikler, sergiler veya diğer kısa süreli kiralamalar için hazır çözüm imkânı sunuyor. Yeni çözüm kitinin ekstra geniş olan 135-inç'lik ekranının katlanabilir konsepti sayesinde cihaz, toplantı ve etkinlik alanlarında daha az yer tutuyor. Ambalaj boyutunun önceki nesildeki ürünlere kıyasla yaklaşık %50 oranında azaltılması ise nakliye maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlıyor.



GÖRSEL İŞİTSEL KALİTE

Yeni LED Ekran Çözüm Kiti, 5 mm'lik çerçevesiz kenarları ve 1080p Full HD ekran görüntüsüyle ultra geniş görseller ortaya koyuyor. Ayrıca 600 bit'e kadar ayarlanabilir parlaklığı, her an net görüntü olanağı sağlıyor. Profesyonel görüntü özelliklerinin yanı sıra Harman Kardon hoparlörlerle donatılmış olan çözüm kiti, kullanıcısına gelişmiş bir görsel-işitsel deneyim sunuyor. 135-inç Hepsi Bir Arada Doğrudan Görünüm LED Ekran Çözüm Kiti, kutudan çıkarıldıktan sonra, sadece 10 dakika içinde kuruluyor. Böylece kurulum için zamandan ve emekten tasarruf imkânı sağlıyor. 360° sessiz tekerleklere sahip ekran, bir yerden başka bir yere rahatlıkla taşınabiliyor. Ayrıca, kontrol düğmelerine bir kez basıldığında, stant yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor. LED modülleri, görüntü birleştirme, güç kaynağı ve kontrol sistemlerini tek bir cihaza entegre ederek kullanıcı merkezli bir çözüm sunan kit, değiştirilebilir modülleri ve kontrol sistemleriyle izleyicilerine; resepsiyon alanlarından galerilere, oditoryumlardan diğer büyük mekanlara kadar her yerde çarpıcı görüntüler sunuyor.

