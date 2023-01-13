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Haberler Teknoloji Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.

AA

13.01.2023, 14:13

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

T-70 tipi helikopterin teslimatına ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreniyle karşılandığı duyuruldu.

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