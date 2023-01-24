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Haberler Teknoloji Kızılelma ikinci test uçusunu da tamamladı

Kızılelma ikinci test uçusunu da tamamladı

24.1.2023

Kızılelma ikinci test uçusunu da tamamladı

BAYKAR'IN öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayraktar KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı. Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal eden Kızılelma, burada 1 aydır devam eden testlerin ardından toplamda 1 yıl gibi rekor sürede ilk uçuş gerçekleştirmişti.

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