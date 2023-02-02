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Haberler Teknoloji Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle Google hakkında soruşturma açtı.

02.02.2023, 13:02

Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamanın, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin ilgili kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri şeklinde yorumlanamayacağı ifade edildi.

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