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Haberler Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Anka İHA ile bir ilke imza atıldı

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Anka İHA ile bir ilke imza atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada milli baz istasyonu ULAK, Anka insansız hava aracına (İHA) entegre edilerek ilk kez 4,5G hizmeti verildiği belirtildi. Açıklamada "İlk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA

26.03.2023, 15:13

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Anka İHA ile bir ilke imza atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu, Anka insansız hava aracına (İHA) entegre eden proje kapsamında, ilk test uçuşu ile sesli ve görüntülü ilk haberleşmenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. İsmail Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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