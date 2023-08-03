Google’dan arama sonuçlarına yapay zeka desteği

Google, kullanıcıların arama sonuçlarını geliştirmek için üretken yapay zekasının desteklediği üç yeni özelliği duyurdu. Şirketin web sitesinde yayınlanan bir blog gönderisiyle duyurulan bu yeni özellikler, Google'ın Arama Üretken Deneyimi (SGE) adını verdiği yapay zeka tabanlı bir sistem üzerine kurulmuş durumda.

SGE, kullanıcıların arama yaptıkları konularla ilgili hızlı ve özgün özetler oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, resimler, videolar ve bağlantılarla birlikte aradıkları bilgilere daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Örneğin, "En küçük yırtıcı kuş" araması yaptığınızda, sitelerin linkleri öncesinde kuş türlerinin görüntüleri en üst sırada gösterilecek.

Google, yakın gelecekte arama sonuçlarına kısa videolar ekleyeceğini de açıkladı. Bu şekilde kullanıcılar, görsel içeriklerle bilgilere daha etkili bir şekilde erişebilecekler.

SGE sisteminde yapılan iyileştirmeler sayesinde, özetleri üretme süresini yarıya indiren Google, daha hızlı ve daha verimli yanıtlar sunmayı hedefliyor. Ayrıca, yapay zekanın çevrimiçi aramayı daha kolay hale getirdiği ve bilgilere ulaşmayı basitleştirdiği yönünde olumlu geri bildirimler aldığı bildirildi.