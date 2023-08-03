WhatsApp’tan güvenlik için yeni özellik

Meta, WhatsApp kullanıcılarının hesaplarının yetkisiz olarak farklı cihazlara taşınmasını engellemek için yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor.

Bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına e-posta adreslerini kaydedebilecekler. Böylece farklı bir cihazdan hesaba erişim sağlanmaya çalışıldığında, doğrulama kodu e-posta adreslerine gönderilecek.

Wabetainfo'nun aktardığına göre, WhatsApp hesaplarını e-posta aracılığıyla korumaya yönelik bu güvenlik özelliği henüz geliştirme aşamasında bulunuyor.

Ancak bu özelliğin tamamlanma tarihi ve tüm WhatsApp kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir bilgi henüz mevcut değil. Meta'nın bu adımı, WhatsApp kullanıcılarının hesap güvenliğini artırmak ve yetkisiz girişlerle mücadele etmek için önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.