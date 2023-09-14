WhatsApp duyurdu! Yeni özellik Türkiye’de yayında

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Yapılan resmi açıklamada WhatsApp, ilk olarak olarak Kolombiya ve Singapur'da kullanıma sunulan 'kanallar' özelliğini, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 150'den fazla ülkeye genişlettiğini duyurdu.

KİŞİSEL BİLGİLER KİMSE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENEMEYECEK

Kanallar özelliği uygulamada ayrı bir sekmede yer alacak ve başkaları takip ettiğiniz kanalları göremeyecek.

Ayrıca, telefon numaranız gibi hesabınıza ait kişisel bilgiler yöneticiler veya takipçiler tarafından görülemeyecek.

EMOJİ BIRAKILABİLİYOR

WhatsApp, daha geniş çaplı kullanıma sunmanın yanı sıra, özelliğe birkaç yeni geliştirmenin geleceğini de duyurdu.

Bunlar arasında, kanalları ülkelere göre filtrelemenize olanak tanıyan ve aynı zamanda yeni, en aktif ve popüler kanalları sıralamanıza olanak tanıyan gelişmiş bir filtreleme yer alıyor. Ayrıca artık kanallardaki gönderilere tepki vermek için emoji de kullanabiliyorsunuz.

Öte yandan kanalları yöneten yöneticiler artık platform gönderiyi sunucularından silmeden önce 30 güne kadar paylaşımlarını düzenleyebilecekler.