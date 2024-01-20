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Haberler Teknoloji Uzay yolculuğunda tarihi anlar! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi

Uzay yolculuğunda tarihi anlar! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi

Son dakika haberi...Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yerini aldı.

AA
Uzay yolculuğunda tarihi anlar! Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracı ISS’e kenetlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi.

Axiom Space, çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecini internet sitesinden canlı yayınladı.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan aracın, TSİ 12.45-13.45 saat aralığında UUİ'ye kenetlenmesi öngörülmüştü.

UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

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